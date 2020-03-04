Воспитатель санатория лупила ребенка полотенцем
Проводится расследование.
Фото : Скриншот видео4 марта 2020, 14:47
Воспитатель детского санатория "Чайка" в Актобе избивала ребенка полотенцем. Видео с негуманными методами воспитания появилось в социальных сетях, передает zakon.kz.
Добрый день. У нас такая ситуация. Отвезли ребенка в МУ "Чайка". Опытный пос. Ребенок плакал просился домой, жаловался что здесь бьют детей которые не слушаются тапочками и вешалками. Честно говоря мы не верили, думая что он обманывает, но когда он прислал видео, мы были в шоке. В учреждение никаких условий дети лежат на полу, Собственно вы видите все на видео. Прошу принять меры компетентным органам, - говорится в сообщении Актобе-Online.
По информации Polisia.kz, по данному факту отделом полиции №4 Алматинского района начато досудебное расследование по ст. 140 ч.2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Проводится расследование, с целью установления наличия и тяжести телесных повреждений назначена экспертиза.
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