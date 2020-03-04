Базары не закроют в Алматы - акимат

Городские власти напомнили, что распространение заведомо ложной информации, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК.

В соцсетях распространяют информацию о том, что якобы с 10 марта все базары и рынки закроют в Алматы, в связи с чем супермаркеты взвинтят цены на продукты. Авторы аудио настаивают на том, что нужно якобы сейчас все скупать. В акимате Алматы решительно опровергли эти беспочвенные слухи и попросили алматинцев не поддаваться панике и не устраивать не нужный ажиотаж в торговых точках, передает zakon.kz.

Городские власти напомнили, что распространение заведомо ложной информации, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК.

В настоящее время в мессенджере WhatsApp распространяется информация о, якобы, закрытии с 10 марта рынков в городе Алматы по причине коронавируса.

Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы официально сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Городские рынки и базары будут работать в прежнем режиме, - рассказали в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

Добавим, что на территории Казахстана случаев коронавируса не выявлено, а Правительство страны предпринимает все меры, чтобы новая зараза не проникла в нашу страну.

Подготовил Альберт Ахметов

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