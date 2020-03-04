Главный имам Алматы советует воздержаться от проведения различных торжеств и поминок

Даже поминки 40 дней будут приняты Всевышним, если проводить позже - имам.

Еркинбек кажы Шокай рекомендует приостановить массовое проведение торжеств и религиозных обрядов на период угрозы коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом главный имам Центральной мечети Алматы заявил на пресс-конференции в Алматы, озвучив рекомендации по обеспечению личной профилактики и реализации мер защиты от коронавирусной инфекции.

"Рекомендуется воздержаться от посещения многолюдных мест и по возможности повременить с проведением традиционных мероприятий. По шариату у нас есть торжества, поминки, милостыни, которые не запрещены, - сказал Еркинбек Керимбекович. - Даже поминки 40 дней будут приняты Всевышним, если проводить позже. Поэтому, на мой взгляд, граждане должны обратить на это внимание".

На сегодня по городу Алматы действует 51 мечеть. По словам главного имама, в пятничных молитвах и других мероприятиях, проводимых в мечетях, людей призывают соблюдать чистоту.

Следует отметить, что в некоторых странах в целях профилактики и в качестве мер безопасности временно запрещен въезд в страну гражданам государств, где данный вирус распространен. В Саудовской Аравии запрещен въезд в страну для совершения паломничества гражданам нескольких стран. В Иране в связи с обострением ситуации с коронавирусом, жителям страны рекомендовано не посещать собрания с массовым пребыванием людей, вводится временное ограничение по совершению пятничных молитв в домах.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил, что умышленное нанесение вреда себе и другим строго запрещено. Именно поэтому представители Духовного управления мусульман Казахстана призывают людей немедленно обращаться к врачам при симптомах кашля, повышенной температуры тела и затрудненного дыхания, ограничивая посещение общественных мест.

Напомним,распространение эпидемии коронавируса стало главной проблемой, которая беспокоит весь мир. И в нашей стране эта ситуация находится под пристальным контролем. В связи с этим члены регионального штаба, контролирующие данный вопрос, на брифинге в Алматы рассказали, какие меры предпринимаются для соблюдения мер безопасности.

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