Токаев поручил правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов
Активную работу по устранению "цифрового неравенства" предстоит провести в регионах, особенно на селе.
Фото : akorda.kz4 марта 2020, 19:48
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации программы "Цифровой Казахстан", сообщает zakon.kz.
Цифровизация должна стать важным фактором роста экономики и повышения уровня жизни людей. Однако в последнее время темпы цифровизации снижаются, нельзя утратить лидирующие позиции в регионе, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поручил правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов, внедрению технологий "Big Data" и блокчейн, алгоритмов "искусственного интеллекта". Активную работу по устранению "цифрового неравенства" предстоит провести в регионах, особенно на селе.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010191-b5bc3474a1680ea2ee26e4e869954b2d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...