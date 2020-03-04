Предпринимателям в Казахстане начисляют миллионные налоги за поставщиков

Четкой методики в определении, какая сделка была фиктивной, а какая нет, у налоговой службы нет, считают депутаты. А значит, и на местах у налоговиков полная свобода действий.

Казахстанские предприниматели столкнулись с новой налоговой практикой. Если поставщик обанкротился или уклонился от уплаты налога, его долги ложатся на плечи тех, кто эти услуги или товары приобрел. За последние три года количество таких случаев выросло в девять раз, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В качестве примера, можно привести небольшую компанию, продающую уголь в Петропавловске и области. Пять лет назад они купили очередную партию. Налоговая проверка выдала свое заключение только сейчас - не было никакой сделки.

Мы показываем железнодорожные накладные, показываем накладные предприятия, показываем, что перечислили через банк, - рассказывает предприниматель Алик Дядин.

Не поверили. Сделку назвали сомнительной. А значит, и налоги неуплаченные. И пеня набежала, в общей сложности, с долгами 8 млн тенге. Счета арестовали. Оказалось, что продавец угля, действительно, не доплатил в казну больше 100 млн. Но вернуть деньги не получилось. Суд признал его преступником и определили сумму. То есть фактически постановил, что кроме государства другого кредитора нет. Продавца обанкротили, простив его долги, но долги предпринимателя Дядина никуда не делись.

Еще одной городской компании, строительной, таких сомнительных сделок насчитали сразу пять. А значит, не был уплачен и основной налог на добавленную стоимость. Насчитали на 150 млн. Предприятие с коллективом в 30 человек готовится к банкротству, этот штраф их раздавил.

НДС - это налог, на который продавец увеличивает цену своей продукции. Его изначально фирма в выручку и закладывает. Допустим, ставка НДС - 12% . Если цена килограмма яблок на полке магазина 500 тенге, то 60 из них - это налог на добавленную стоимость. Оплачивает его по факту конечный, рядовой покупатель, а уже из выручки НДС предприниматель возвращает в бюджет. Такой механизм налогообложения называется косвенным.

Количество судебных исков по признанию сделок недействительными за последние 3 года выросло в 9 раз, и исчисляется тысячами. При этом случаев, когда судьи защитили предпринимателей, менее 1%. Даже когда предприниматель предъявляет доказательства в виде построенных зданий и дорог, поставленных товаров, налоговики их просто игнорируют, - говорит депутат Мажилиса парламента РК Ерлан Барлыбаев.

В Мажилисе подняли этот вопрос. Ведь только в Петропавловске четыре компании, в общей сложности, будут платить чужих налогов на 274 млн. По стране их намного больше. Нормативное постановление, принятое в 2017 году, дало налоговому органу право признавать сделки недействительными по своему усмотрению.

Они в суд не идут, они не оспаривают эти сделки, они не говорят суду: просим признать эти сделки недействительными. Они сразу говорят так: мы считаем, что этой сделки не было, ну и что, что у тебя есть документы. Мы думаем, что они туфтовые, фиктивные. Потому будь добр - оплати налог, - говорит председатель общественного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Инесса Куанова.

Четкой методики в определении, какая сделка была фиктивной, а какая нет, у налоговой службы нет, считают депутаты. А значит, и на местах у налоговиков полная свобода действий. Только 1% предпринимателей при обращении в суд в такой ситуации дело выигрывает.

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