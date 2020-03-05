Сообщника Аблязова экстрадировали из ОАЭ в Казахстан

Сейчас Ибрагимов находится в следственном изоляторе Алматы.

Сообщника беглого олигарха Мухтара Аблязова - Рустама Ибрагимова экстрадировали из ОАЭ в Казахстан, передает zakon.kz.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что накануне, 4 марта, сотрудники Генпрокуратуры и Агентства по противодействию коррупции экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов бывшего управляющего директора "БТА Банк" Рустама Ибрагимова.

Ибрагимов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму 250 млн долларов США, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова. С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана. Однако, благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами, и при содействии посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан, - говорится в сообщении.

Сейчас Ибрагимов находится в следственном изоляторе Алматы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!