Казахстан приостановил ввоз фруктов из Китая
Отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов.
Фото : kidpassage.com5 марта 2020, 12:55
Казахстан временно приостановил ввоз фруктов из Китая, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы МСХ РК, со 2 марта введен временный запрет на ввоз из КНР косточковых, семечковых и цитрусовых культур (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808,0809 и 0805, соответственно).
Это решение продиктовано систематическим обнаружением карантинных объектов в продукции из Китая.
В соответствии с положениями Международного стандарта по фитосанитарным мерам Комитет МСХ РК направил в адрес Главного таможенного управления КНР нотификации о нарушении международных и единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции. Рассмотрев официальное уведомление Комитета госинспекции в АПК МСХ РК, карантинная служба КНР инициировала усиленные меры реагирования, - отметили в ведомстве.
В частности, китайской стороной было выявлено, что систематические нарушения были допущены из-за того, что отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010298-62744d7737c5f66f0e7fd8bccf41eb12
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...