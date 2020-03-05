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Казахстан приостановил ввоз фруктов из Китая

Отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов.

Фото : kidpassage.com5 марта 2020, 12:55

Казахстан временно приостановил ввоз фруктов из Китая, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы МСХ РК, со 2 марта введен временный запрет на ввоз из КНР косточковых, семечковых и цитрусовых культур (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808,0809 и 0805, соответственно).

Это решение продиктовано систематическим обнаружением карантинных объектов в продукции из Китая.

В соответствии с положениями Международного стандарта по фитосанитарным мерам Комитет МСХ РК направил в адрес Главного таможенного управления КНР нотификации о нарушении международных и единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции. Рассмотрев официальное уведомление Комитета госинспекции в АПК МСХ РК, карантинная служба КНР инициировала усиленные меры реагирования, - отметили в ведомстве.

В частности, китайской стороной было выявлено, что систематические нарушения были допущены из-за того, что отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов.


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