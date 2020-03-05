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Урочище Кок-Жайляу намерены вернуть в состав Иле-Алатауского нацпарка

В 2014 году 1002 га земель Иле-Алатауского государственного нацпарка были переведены из категории земель особо охраняемых в категорию запаса Медеуского района Алматы для строительства горнолыжного курорта Кок-Жайляу.

Фото : platon.asia5 марта 2020, 13:10

Минэкологии Казахстана прорабатывает вопрос возврата урочища Кок-Жайляу в состав Иле-Алатауского национального парка, передает zakon.kz.

Возврат урочища Кок-Жайляу в состав национального парка будет осуществляться согласно действующему законодательству. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

В настоящее время Министерством экологии, геологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос возврата урочища Кок-Жайляу в состав национального парка. Возврат урочища в состав национального парка согласно действующему законодательству является расширением территории национального парка, и решение будет приниматься на основе естественно-научного и технико-экономического обоснований, получивших положительные заключения экологической экспертизы, - сообщили в пресс-службе министерства.

Постановлением правительства в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка, общей площадью 1002 га, были переведены из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства и функционирование горнолыжного курорта Кок-Жайляу.

В октябре 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, учитывая мнение общественности, запретил заниматься проектом по строительству горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу.

Депутаты Мажилиса Парламента инициировали поправки в законодательство в части исключения возможности перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и функционирования объектов туризма.

Указанные поправки были приняты от 28 октября 2019 года № 268-VI ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса".


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