В митингах разрешат участвовать несовершеннолетним - Абаев

В проекте закона о мирных собраниях в понятии "участник" исключено возрастное ограничение.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, что в Казахстане могут разрешить несовершеннолетним участвовать в митингах, передает zakon.kz.

В новом проекте закона о мирных собраниях в понятии "участник" исключено возрастное ограничение. Теперь участником мирных собраний может быть и несовершеннолетний, рассказал Абаев в Караганде.

Раньше было ограничение - с 18 лет. Честно говоря, мы не очень хотели убирать это ограничение. Но вынуждены были снять, потому что это требование Конвенции о правах ребенка, которое ратифицировал Казахстан, где признается право ребенка на свободу мирных собраний. Таким образом, гражданам до 18 лет разрешено участие в мирных собраниях, - сказал министр, пишет BaigeNews.

Но при этом, в кодексе "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения.

Также Абаев добавил, что будет пересмотрен пункт о количестве участников.

По поручению президента будет внедрен уведомительный характер и такой подход не будет ограничиваться количеством 250 участников. Этот пункт будет пересмотрен, - сказал Абаев.

Он также отметил, что при подготовке нового закона о митингах, нужно учитывать и мнение граждан, которые не хотят митинговать, но живут на той улице, где проходит мирное собрание.

Немного будет отличаться порядок проведения мирных шествий и демонстраций. Мы заботимся не только о тех, кто собирается митинговать. Мы не против этого. Мы заботимся и о тех людях, которые не хотят митинговать, но живут на этой улице, или добираются через эту улицу. Мнения этих граждан мы тоже должны учитывать. Они хотят безопасности, тишины и покоя в выходные дни. Это тоже необходимо взять во внимание, - сказал Даурен Абаев.

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