Новые рабочие места будут созданы в Жанаозене

Сумма инвестиций по всем проектам составила $25 млрд.

Сегодня в Палате предпринимателей Мангистауской области состоялось расширенное заседание Регионального совета с участием акима области Серикбая Трумова, сообщает zakon.kz.

В соответствии с поручением Правительства РК акимату Мангистауской области поручено разработать социально-инвестиционные проекты. В связи с этим, для стимулирования занятости в городе Жанаозен была проведена работа по привлечению субъектов предпринимательства путем локализации закупок АО "Озенмунайгаз", в результате от 33 компаний поступило предложение по 39 проектам,- отметил аким области Серикбай Трумов.

По словам директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Нурбека Карасаева, сумма инвестиций по всем проектам составила 25 млрд. долларов США. Планируется создание более 1 300 новых рабочих мест. В настоящее время на общую сумму 759 млн. долларов США .по двум проектам на сумму свыше 40 тысяч тенге, в результате чего будет создано более 40 новых рабочих мест. На стадии заключения договора рассматриваются 5 проектов.

Кроме того, заместителем премьер-министра Казахстана утверждена Дорожная карта проекта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в городе Жанаозен.

Создана региональная совместная рабочая группа по трудоустройству в городе Жанаозен с привлечением и локализацией субъектов предпринимательства на закупки АО "Озенмунайгаз, - сообщил руководитель рабочей группы-первый заместитель акима области и директор Палаты предпринимателей Мангистауской области.

До настоящего времени было проведено 5 заседаний данной рабочей группы, на которых были рассмотрены вопросы по реализации проектов.

В завершение мероприятия был подписан трехсторонний меморандум с акиматом города Жанаозен, АО "Озенмунайгаз" и Палатой предпринимателей Мангистауской области. В рамках данного меморандума компания "Озенмунайгаз", соблюдая порядок осуществления закупок, учитывая социальную значимость вопроса по созданию рабочих мест, обязана создать условия для реализации проекта стандарта закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына".

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