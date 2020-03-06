Снег из Нур-Султана вывозят в поселок

Сельчане боятся затопления.

Снег из Нур-Султана вывозят в 700 метров от поселка Алтынсарина, сообщает zakon.kz.

Согласно сюжету Первого канала "Евразия", это уже 4-й полигон в этом районе. И расположен он в 700 метрах от поселка Алтынсарина. Сельчане боятся, что во время потепления этот снег превратится в воду, которая их затопит, поэтому они перекрыли дорогу на полигон. По словам сельчан, в такой опасной близости полигоны никогда не находились. И перекрыть дорогу их вынудил страх.

Вот рядом еще один полигон, уже заполнился он. Вот еще один. Мы сами свой снег вывозим за 96 разъезд. Даже свой снег сюда не возим, потому что мы боимся, - рассказала местная жительница Меруерт Нуралбаева.

Местные власти не могут справиться с огромными сугробами в поселке. Для этого выделили специальную технику, но про солярку забыли. Топливо закончилось раньше, чем расчистили улицы. Сельчанам теперь это приходится делать самим.

Я родился и вырос в Акмолинской области. Вода здесь никуда не уходит. Каждую весну у нас грязь и вода, до школы и детсада добраться невозможно. Не знаю, что будет в этом году, - сообщил сельчанин Кенжигула Куттымбетов.

Жители поселка говорят, что многочисленные КАМАЗы, везущие снег из столицы, портят новую дорогу.

Почти 4,5 млн потратил на эту дорогу. Я эти деньги платил, не государство. А из-за КАМАЗов от этой дороги ничего не останется, - рассказал местный предприниматель.

Представители акимата Сарыаркинского района, откуда вывозят снег, уверены: топить не будет. Даже представить себе не могут такую ситуацию.

Это не резкая вода, которая возьмет и затопит. Она будет медленно таять. После этого весь мусор отсюда будет вывозиться. Снег будет завозиться неделю-полтора еще, и все. Он больше сюда завозиться не будет, - уверяет руководитель хозяйственного аппарата акима Сарыаркинского района Айдос Тусупбаев.

Также госслужащий пообещал каждого жителя села ознакомить с документом, согласно которому в случае затопления из-за снежного полигона будет выплачена компенсация.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!