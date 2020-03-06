Алма ТВ может лишиться прав на трансляцию пакета российских каналов

В пресс-службе компании на момент выпуска материала не смогли прокомментировать информацию.

Один из крупнейших казахстанских кабельных операторов АО "АлмаТел Казахстан" (торговая марка Алма ТВ) в ближайшее время может лишиться прав трансляции российских телеканалов Первый канал, а так же каналов Дом кино, Время, Телекафе, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Бобёр, О!, Поехали!, Карусель, принадлежащих Первому каналу. Об этом корреспонденту zakon.kz сообщила представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова.

У Алма ТВ закончился контракт на право вещания всех этих телеканалов. Переговоры о заключении нового контракта пока ни к чему не привели. Если в ближайшее время контракт не будет подписан, подписчики Алма ТВ могут лишится возможности смотреть наши каналы, - сказали Ирина Калашникова.

По ее мнению, причиной такой ситуации стало не желание кабельного оператора платить "справедливую цену" за право вещания телеканалов.

В пресс-службе Алма ТВ на момент выпуска материала не смогли прокомментировать информацию, попросив отправить им официальный запрос.

Вместе с тем, как отмечают эксперты рынка, у других крупных кабельных операторов ID TV (принадлежит АО Казахтелеком), Caspio HD ( принадлежит ТОО TV Commerce) подобных проблем нет и они продолжают транслировать пакеты российских телеканалов в полном объёме.

По состоянию на 1 июля 2019 года владельцем 80% акций "АлмаТел Казахстан" является ТОО "DSFK" (конечный собственник бизнесмен Владимир Ким).

DSFK – это финансовая компания, которой были переданы часть активов Bank RBK (банк тоже принадлежит Владимиру Киму) и которая занимается взысканием переданной задолженности.

АО "АлмаТел Казахстан" (торговая марка "Алма-ТВ") – один из крупнейших кабельных операторов страны. "Алма-ТВ" присутствует в 20 городах республики. Кроме аналогового и цифрового ТВ-вещания, предоставляет также услуги интернет-провайдера.



В июне 2018 года экономический суд Алматы признал ТОО "Asset Invest" (единственного на тот момент акционера АО "АлмаТел Казахстан") банкротом.

Руководителем "Алма ТВ", на тот момент, был Жомарт Ертаев, арестованный в России и переданный Казахстану по делу о хищениях в RBK банке.

В декабре 2018 года 80%-ную долю компании получила (DSFK), структура подконтрольная Владимиру Киму.

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