Возможно ли регулировать криптовалюту – пример ЕС, России и Казахстана

Наша страна все еще на стадии разработки регулятивных норм в отношении криптовалют.

Государства всего мира обеспокоены ростом рынка криптовалют. С одной стороны, различные биткоины, эфиры и прочие валюты невозможно подержать в руках, как например, доллары или тенге, к тому же, есть риск, что через криптовалюты нечистые на руку люди могут вести незаконную деятельность. Из-за этого правительства стран уже не первый год стараются зарегулировать криптовалюты. Корреспондент zakon.kz побеседовал с экспертами и попросил их оценить, как это получается в Евросоюзе, России и Казахстане.

Наша страна все еще на стадии разработки регулятивных норм в отношении криптовалют.

CEO и со-основатель платформы, специализирующейся в этой сфере, Рашид Юсупов отметил, что государство поддерживает инициативу развития криптоиндустрии в стране и не запрещает оперировать с криптовалютами.

Наконец-то, определен правовой статус майнинга, при котором налогами будут облагаться майнинговые центры, также как и обычные дата-центры. Сама криптовалюта не будет облагаться налогом. Более того, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРОАП) предложено ввести в Гражданский кодекс понятия "блокчейн" и "криптовалюта". Все это, в целом, говорит о позитивности перспектив создания и ведения криптовалютного бизнеса в Казахстане, как наиболее благоприятной стране из числа стран СНГ, - сказал Юсупов.

В 2018 году открылся Международный финансовый центр Астаны (МФЦА), обещающий стать песочницей для крипто компаний и это положительно повлияло на локальное криптосообщество, появилось больше крипто энтузиастов, однако есть весомый противник в лице Нацбанка, который с недоверием относится к криптовалютам и не рад их развитию в стране. Были предложены правки в законодательство, по ужесточению регулирования оборота биткоина и криптовалют.

Относительно конкретных перспектив в Казахстане, трудно рассуждать в нынешних реалиях, когда мировые державы не могут четко определить правовой статус криптовалют у себя в стране. Мы, в любом случае, будем смотреть на крупных игроков - США, ЕС, Китай, а они уже на пути к становлению конкретной концепции крипто регулирования международного уровня. И если, в ближайшее время этот процесс завершится, то Казахстан, стараясь идти в ногу в этом направлении, легко освоит, адаптирует и сможет интегрировать эти законы. Что способствует активному внедрению технологии блокчейн в госорганизации, токенизации частных бизнесов, а также массовому использованию криптовалют гражданами по всей стране. И я более чем уверен, что тогда, Нацбанк может начать активную разработку криптотенге, - высказал мнение Рашид Юсупов.

В соседней России существует проект закона “О цифровых финансовых активах”, который был принят Госдумой в первом чтении в 2018 году. За два года не произошло никаких изменений. В целом, наблюдается снижение интереса к цифровой валюте и блокчейн-рынку. Во времена хайпа, в 2017 году, медиа почти каждый день сообщали нам об инициативах той или иной организации, комиссии, комитетов. С каждым днем появлялись какие-то новые саморегулируемые организации, группы блокчейн-энтузиастов, участвовавшие в разнообразных круглых столах, комитетах при Госдуме и прочих мероприятиях, связанных с обсуждением нового законопроекта. В мае 2018 года прошло первое чтение и депутаты ушли на каникулы. После каникул - в августе, тогда еще премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Госдуме и Минфину принять законопроект до 1 ноября 2019 года, но этого не произошло.

Стоит отметить нейтральное отношение к криптовалюте самого главного регулятора страны - Центробанка России. В ноябре прошлого года Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, заявил, что пока рынок криптовалют не вызывает у Банка России никакого беспокойства. К этим словам стоит прислушаться, так как г-н Швецов всегда очень резко реагирует на проекты, связанные с финансами, особенно которые находятся в неопределенной нерегулированной сфере. Правда, в этом феврале Центробанк России впервые за восемь лет внес поправки в положение о сомнительных операциях, добавив в список подозрительных операций сделки с виртуальными активами. Но опять же нет прямого указания, что под виртуальными активами понимаются криптовалюты, публичные или частные блокчейны или токены. Ясность должен внести пресловутый закон, но до сих пор еще не принят, - подчеркнула основатель и генеральный директор аналитического агентства в сфере блокчейна Валентина Дрофа.

С начала 2020 года в России все ждут весенней сессии Госдумы, где возможно закон будет принят во втором и третьем чтениях, но будет ли это сделано не известно. К тому же в этом году сменился премьер-министр, который поддерживает цифровую экономику.

"По крайне мере, в январе во время встречи с парламентскими фракциями он заявил, что цифровая экономика станет одним из приоритетов развития страны. Так или иначе, вопрос регуляции криптовалют плотно связан с разработками в сфере блокчейна. Как пример я могу привести ситуацию с "Норильским никелем", чья блокчейн-платформа получила одобрение ЦБ, но она не может работать на территории России без принятия закона о цифровых активах. Подобные проекты попадают за пределы правового поля и не могут двигаться вперед", - отметила Валентина Дрофа.

Если в США криптовалюты регулируются уже несколько лет, то Европа долгое время имела регуляторную неопределенность по отношению к цифровым валютам. Четкие правила долгое время отсутствовали, а рынок криптовалюты существовал и развивался.

Понимая возможности и мощь блокчейн технологии, нужно осознавать что они могут быть использованы как в созидательном, так и в разрушительном русле. Хорошая аналогия - расщепление атома, реакция при которой выделяется огромное количество энергии. Она может быть направлена как для развития человечества, так и для его уничтожения. Вопрос в применении. Поэтому неудивительно, что оценив все возможности криптовалют, Евросоюз в итоге обратил внимание на существующий риск их применения в незаконной деятельности. В 2018 году Евросоюз принял Пятую Директиву, которая окончательно вступила в действие в 2020 году, - рассказал основатель и генеральный директор международной криптобиржи Александр Луцкевич.

Согласно Пятой директиве криптобиржи и поставщики криптовалютных кошельков обязаны проверять транзакции и подавать отчеты о любой подозрительной деятельности.

После ее вступления обнаружилось, что часть компаний не готова ответить на вопросы регулятора. Именно по этой причине приостановили свою работу несколько платежных сервисов. Новые регуляции потребовали внедрения новых механизмов: например, системы верификации пользователей. Это непростой процесс, если начинать его с нуля, а многие участники рынка, увы, ждали до последнего.

"Бизнес может и должен себя вести этически и без получения лицензии, без работы с регулятором. В таком случае, ответственность строится на доверии, но не все это доверие заслуживают и оправдывают. Бизнесы на стыке между традиционной и цифровой экономикой - криптобиржи, платежные системы - несут повышенную ответственность на рынке. От них во многом зависят перспективы интеграции новых открытых финансов в нашу жизнь. Регуляция - это подтверждение их ответственности за действия на уровне государства, а соответствие регуляции - уважение правил. Не хочешь соблюдать правила, абсурдно ожидать что тебя будут принимать серьезно", - считает Луцкевич.

Говоря о регуляции криптовалют, многие подчеркивают ее ограничительные черты. Но никто не удивляется тому, что любая серьезная финансовая компания из традиционного финансового мира стремится получить лицензию на свою деятельность.

Регуляции быстро станут нормой, если мы будем видеть в них не ограничения, а возможности для развития всего рынка и инструмент защиты его участников. Выход в правовое поле создает больше доверия к криптосфере - что дает ей возможность наконец-то стать полноправным участником финансовой индустрии. Те банки и инвесторы, кто опасался работать с криптовалютами, теперь смогут это делать в рамках закона. Таким образом, регуляции ведут к росту рынка и стабилизации цифровых валют, а также становятся важным шагом на пути к их широкому внедрению, - заключил Луцкевич.

Практически все эксперты сошлись во мнении, что будущее криптовалют в том, чтобы взаимодействовать с регуляторами, вместе адаптировать традиционные законы к крипто индустрии. Это здоровый процесс, и он уже развивается. Тем более, есть примеры из других сфер, когда революционные идеи со временем встраивались в систему регулирования, продолжая полноценно работать и улучшать качество нашей жизни.

Альберт Ахметов

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