Казмунайгаз ограничил командировки сотрудников из-за коронавируса
Приняты профилактические меры в производственных и офисных помещениях.
Фото : Акорда6 марта 2020, 15:39
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Алика Айдарбаева, передает zakon.kz.
Токаев заслушал информацию об итогах деятельности национальной нефтегазовой компании за 2019 год и планах развития на предстоящий период.
Президенту было доложено о ходе осуществления крупных инвестиционных проектов с участием АО НК "Казмунайгаз", а также о принимаемых мерах в связи эпидемией коронавируса во многих странах мира. В частности, в компании ограничены зарубежные командировки сотрудников, приняты профилактические меры в производственных и офисных помещениях, - говорится в сообщении на Акорде.
Глава государства поручил принять меры по нивелированию негативного влияния распространения вируса на производственный процесс и реализацию инвестиционных проектов.
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