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В горах Алматы возможен сход снежных лавин

ДЧС Алматы просит быть осторожными в горах.

Фото : Pixabay6 марта 2020, 16:19

В горах Алматы 6-7 марта возможен сход снежных лавин, передает zakon.kz.

В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 6-7 марта возможен сход снежных лавин.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, - говорится в сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям.


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