Посетителям закрыли доступ на Каабу

В последний раз святыню закрывали 40 лет назад.

Мусульманская святыня Кааба закрыта для паломников, сообщает zakon.kz со ссылкой на Yeni Safak.

После зафиксированного пятого случая заражения коронавирусом в Саудовской Аравии, местные власти запретили Умру (малое паломничество) в целях предосторожности.

Кааба была закрыта после молитвы 5 марта во время дезинфекции. Нет сообщений, когда запрет будет снят. В последний раз Каабу закрывали для посетителей 40 лет назад, когда вооруженная группа повстанцев захватила святилище.

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