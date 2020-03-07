Почему российские каналы могут уйти из сети Алма-ТВ

"Цифровое телесемейство Первого канала" прекращает сотрудничество с казахстанским кабельным оператором.

11 каналов в ближайшее время могут исчезнуть с экранов платного кабельного телевидения Алма-ТВ. Это связано с окончанием срока договора на право вещания, передает zakon.kz.

По информации "Первого канала Евразия", цифровое семейство "Первого канала" готово продолжить сотрудничество с казахстанским оператором, но переговоры между сторонами пока ни к чему не привели.

У нас с Алма-ТВ был заключен лицензионный договор, который прекратил свое действие 31 декабря 2019 года. На протяжении уже трех месяцев мы ведем переговоры о заключении нового лицензионного договора на 2020 год. К сожалению, мы не пришли к соглашению с Алма-ТВ за этот период. Сегодня мы направили им уведомление о необходимости отключения наших каналов. Поэтому они пропадут, - отметила Ирина Калашникова, представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть в Казахстане".

В дополнении телеканалу "КТК" Калашникова сообщила, что Алма ТВ хотели раздробить пакет и оставить цены прошлых годов, то есть намного снизить.

Вся позиция представителей Алма ТВ на всех переговорах о том, что у них нет денег платить за пакет, - сказала она.

Продавать каждый по отдельности невозможно, уверяют в компании. Платить за весь пакет пришлось бы всего на 10% больше, чем в прошлом году.

Речь идет о телеканалах Дом кино Премиум, Победа, Телекафе, Бобер, Музыка Первого, О, Поехали, Карусель и собственно о самом "Первом канале. Всемирная сеть".

О возможном отключении российского телесемейства указано на сайте оператора. В ответ на запрос телеканала компания сообщила, что официального уведомления не получала.

Также в ответе сообщается, что стороны проводят на постоянной основе переговоры и встречи об условиях дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, в представительстве "Первого канала" подтвердили, что переговоры с Алма ТВ велись, но кабельный оператор отказался от заключения контракта. А другие операторы в обычном порядке заключили лицензионные договоры и никаких проблем это не вызвало.

Несмотря на отсутствие прав на вещание Алма ТВ продолжает транслировать эти каналы незаконно. Поэтому представительство "Первого канала" вынужденно требовать отключения телеканалов в сети Алма ТВ.

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