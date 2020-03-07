Неизвестный "заминировал" торговый дом в Темиртау
Из здания эвакуировали более 400 человек.
Фото : SM News7 марта 2020, 18:33
7 марта в 13:10 в дежурную часть УП города Темиртау поступило сообщение о взрывном устройстве в ТД "Одежда", сообщает zakon.kz.
На мобильный телефон работнице торгового дома позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложена бомба.
Оперативные дежурные Управления полиции города Темиртау направили на место все экстренные службы.
Из здания эвакуировали более 400 человек, в том числе 70 человек тех.персонала. Сотрудники полиции осмотрели торговый дом, но взрывное устройство не обнаружили.
В 14:50 была дана команда "Отбой".
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - говорится в сообщении пресс-служба ДП Карагандинской области.
Полицейскими проводятся оперативные мероприятия по установлению звонившего.
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