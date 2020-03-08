В Италии изолируют целую область

Количество зараженных в стране превысило 5,8 тыс. человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ANSA.

В документе сообщается об изоляции всей северной области Ломбардии. Также будут изолированы 14 провинций в областях Пьемонт, Венето, Эмилия-Романья и Марке.

В частности, запрещается выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств.

Кроме того, по всей стране прекращается работа школ, музеев, бассейнов, культурных и спортивных центров.

По последним данным, за сутки от коронавируса в Италии скончались 36 человек, а в целом число летальных исходов достигло 233.

Общее число инфицированных составляет 5883, выздоровели 589 человек.

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