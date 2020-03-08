В ЗКО опрокинулся поезд
Пять вагонов упали на бок.
Фото : ДЧС ЗКО8 марта 2020, 11:36
Грузовой поезд сошел с рельсов в ЗКО, сообщает zakon.kz.
В 23:20 7 марта возле села Сайхин поезд, груженный зерном, следовал сообщением Саратов-Астрахань. С рельсов сошли и упали на бок пять вагонов. Предварительная причина - трещина колесных пар.
Жертв и пострадавших нет.
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