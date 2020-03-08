Бауыржан Байбек поздравил казахстанок с 8 марта

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем и предложил им принять участие в предстоящих партийных праймериз, сообщает zakon.kz.

Дорогие женщины! От всей души поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! Вы приносите в этот мир любовь и доброту. Ничто в этом мире не сравнится с теплотой материнского сердца, красотой женской улыбки. Вы – источник вдохновения всего на этой земле.

Наша история знает имена великих женщин, внесших неоценимый вклад в развитие страны. Немало их и сегодня. Поэтому по инициативе Елбасы, Лидера нашей партии Нурсултана Назарбаева "Nur Otan" планирует на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней обеспечить выдвижение не менее 30% женщин через свои предвыборные партийные списки. При этом подать свою кандидатуру сможет каждый. Для этого в апреле-мае текущего года мы проведем внутрипартийные выборы – праймериз. Если Вам небезразлична судьба страны, то двери партии «Nur Otan» всегда открыты!

От всего сердца желаю вам счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни, - написал Бауыржан Байбек в своем Instagram.