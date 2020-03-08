Бауыржан Байбек поздравил казахстанок с 8 марта
"Вы – источник вдохновения всего на этой земле", - сказал первый заместитель главы "Nur Otan"
Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем и предложил им принять участие в предстоящих партийных праймериз, сообщает zakon.kz.
Дорогие женщины! От всей души поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! Вы приносите в этот мир любовь и доброту. Ничто в этом мире не сравнится с теплотой материнского сердца, красотой женской улыбки. Вы – источник вдохновения всего на этой земле.
Наша история знает имена великих женщин, внесших неоценимый вклад в развитие страны. Немало их и сегодня. Поэтому по инициативе Елбасы, Лидера нашей партии Нурсултана Назарбаева "Nur Otan" планирует на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней обеспечить выдвижение не менее 30% женщин через свои предвыборные партийные списки. При этом подать свою кандидатуру сможет каждый. Для этого в апреле-мае текущего года мы проведем внутрипартийные выборы – праймериз. Если Вам небезразлична судьба страны, то двери партии «Nur Otan» всегда открыты!
От всего сердца желаю вам счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни, - написал Бауыржан Байбек в своем Instagram.
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Ардақты аналар, аяулы арулар! Сіздерді көктем жаршысындай болған шұғылалы мереке – Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! ⠀ Тал бойларыңызға әсемдік пен әдемілікті, ізгілік пен жылылықты, мейірім мен махаббатты, ақыл мен парасатты тоғыстырып, төңіректеріңізді таңғажайып арайға бөлеп жүрген Сіздер қандай құрметке болсын лайықсыздар. Асыл жар, абзал ана ретінде әрдайым барша берекенің бастауы, бірліктің ұйытқысы, тыныштықтың шырақшысы болып келесіздер. Отбасымен қатар Отанымыздың да гүлденуіне өз үлестерін қосып, ерен еңбегімен, ерекше дарынымен ел құрметіне ие болған әйел азаматтарымыз да жеткілікті. ⠀ Қашанда қызылды-жасылды көктемдей құлпырып, жарқыраған жарық дүниенің қызық-қуанышы мен барша игіліктеріне бөлене беріңіздер. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық және бақ-берекеге толы ұзақ өмір тілеймін. ⠀ *** ⠀ Дорогие женщины! От всей души поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! ⠀ Вы приносите в этот мир любовь и доброту. Ничто в этом мире не сравнится с теплотой материнского сердца, красотой женской улыбки. Вы – источник вдохновения всего на этой земле. ⠀ Наша история знает имена великих женщин, внесших неоценимый вклад в развитие страны. Немало их и сегодня. Поэтому по инициативе Елбасы, Лидера нашей партии Нурсултана Назарбаева «Nur Otan» планирует на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней обеспечить выдвижение не менее 30% женщин через свои предвыборные партийные списки. При этом подать свою кандидатуру сможет каждый. Для этого в апреле-мае текущего года мы проведем внутрипартийные выборы – праймериз. Если Вам небезразлична судьба страны, то двери партии «Nur Otan» всегда открыты! ⠀ От всего сердца желаю вам счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни.
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