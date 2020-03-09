Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Грета Тунберг: Женщины хотят равенства, а не поздравлений

Женщины в обществе еще очень далеки от того, чтобы быть равными мужчинам,- считает активистка.

Фото : www.facebook.com/gretathunbergsweden9 марта 2020, 00:31

Шведская активистка уверена, что "невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства", сообщает zakon.kz.

Об этом экоактивистка написала на своей странице в Instagram.

Сегодня Международный женский день, и мы вынуждены признать, что в нынешнем обществе женщины все еще далеки от равенства с мужчинами. У нас все еще очень долгий путь. Те, кто больше всего пострадает от климатического и экологического кризиса, – это те, кто уже являются наиболее уязвимым в социальном и финансовом отношении. И это, как правило, женщины, живущие на глобальном юге … Мы не сможем добиться справедливого решения проблемы климата без гендерного равенства, – отметила Тунберг.

Она призвала помнить, что, то, чего женщины действительно хотят сегодня и ежедневно – фундаментальные равные права, а не поздравления или празднования.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты