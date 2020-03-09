Грета Тунберг: Женщины хотят равенства, а не поздравлений
Женщины в обществе еще очень далеки от того, чтобы быть равными мужчинам,- считает активистка.
Фото : www.facebook.com/gretathunbergsweden9 марта 2020, 00:31
Шведская активистка уверена, что "невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства", сообщает zakon.kz.
Об этом экоактивистка написала на своей странице в Instagram.
Сегодня Международный женский день, и мы вынуждены признать, что в нынешнем обществе женщины все еще далеки от равенства с мужчинами. У нас все еще очень долгий путь. Те, кто больше всего пострадает от климатического и экологического кризиса, – это те, кто уже являются наиболее уязвимым в социальном и финансовом отношении. И это, как правило, женщины, живущие на глобальном юге … Мы не сможем добиться справедливого решения проблемы климата без гендерного равенства, – отметила Тунберг.
Она призвала помнить, что, то, чего женщины действительно хотят сегодня и ежедневно – фундаментальные равные права, а не поздравления или празднования.
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