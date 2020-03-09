В Актюбинской области волчица отомстила за гибель волчат

Зверь убил пять овец и ранил двух собак.

Фото : Pixabay

В селе Полтавка Мартукского района волчица совершила нападение на скот, передает zakon.kz. Местный житель 7 марта около 7.00 пошел убрать за скотом и увидел, что среди овец ходит волк. Он вначале подумал, что это собака, стал ее выгонять. Когда она перепрыгнула через забор, хозяин понял, что это волк. Он быстро убежал. Выяснилось, что хищник задрал 5 овец, они лежали мертвые. В крайних домах волк напал на двух собак, ранил их. Местные охотники, узнав о произошедшем, на снегоходе выехали искать хищника. Недалеко от Полтавки они перехватили его и застрелили. Оказалось, что это волчица, - цитирует "Мой ГОРОД" и.о. акима Батурасайского сельского округа Амину Ажниязову. По словам охотников, ранее кто-то из сельчан в окрестностях Полтавки подстрелил двух волчат. Нападение на овец могло быть местью волчицы.

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