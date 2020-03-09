Полиция в Атырау год расследовала избиение детей и закрыло дело из-за срока давности
Воспитатели дома-интерната избежали наказания за избиение детей-инвалидов.
Уголовное дело, заведенное из-за избиения детей в интернате Атырау, прекращено, сообщает zakon.kz.
Год назад в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №3" областная прокуратура проверила камеры в школе-интернате и заявила, что воспитатели били детей и заставляли их работать.
Работников интерната отстранили от работы и возбудили в отношении них уголовное дело по части 2 статьи 140 УК.
Наказание по этой статье предусмотрено разное: штраф, общественные или исправительные работы, либо арест до 40 суток.
Всего в избиении детей-инвалидов, имевшее место в январе-феврале 2019 года, подозревались пять работников интерната – воспитатели и санитары.
Поскольку уголовный проступок имел место в период с 13 января по 18 февраля 2019 года, 20 февраля текущего года уголовное дело прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 35 УПК (за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности), - сообщили в департаменте полиции Атырауской области на запрос ATPress.kz.
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