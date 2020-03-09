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Нацбанк Казахстана не вводил мораторий на операции с валютой

В мессенджерах распространяют фейк.

Фото : financekaz9 марта 2020, 18:12

Нацбанк Казахстана опроверг слухи о полном моратории на обменные операции с наличной иностранной валютой, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал @financekaz.

Ни о каком маратории или запрете на операции с валютой речи не идет и идти не может, - сообщили в Нацбанке.

Подобные фейки распространяют либо от скуки, паразитируя на панических настроениях казахстанцев, либо же с конкретной целью — повысить продажи наличной валюты сегодня, когда биржа закрыта, а курс определяется спекулятивным спросом.

Не дайте себя обмануть! В Казахстане законодательно невозможно запретить обменные операции с наличной валютой распоряжением одного только Национального банка! К тому же создатели таких фейков с каждым разом становится все более ленивыми — обращайте внимание на шрифты, написание должностей и названия документов. Поставления Национального банка выглядят иначе.

9 марта Нацбанк РК прокомментировал текущую ситуацию в экономике страны.


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