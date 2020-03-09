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Cтраны ОПЕК потеряли за сутки около $500 млн из-за обвала цен на нефть

Цены на нефть упали более чем на 30%.

Фото : Pixabay9 марта 2020, 21:57

Страны ОПЕК потеряли около 500 млн долларов за сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Это произошло на фоне сильнейшего обвала нефтяных котировок после провала переговоров о сокращении добычи нефти.

По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на $500 млн.


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