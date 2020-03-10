Назван новый способ кражи денег в интернете

Часто клиенты решают не обращаться в банк и правоохранительные органы из-за небольшого размера украденной суммы.

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалистов, такое название выбрано по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", поскольку все начинается с безобидных шагов. Так, злоумышленники в соцсетях от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве получить вознаграждение за прохождение опроса на сайте, например, банка или сотового оператора. После этого клиент получает на почту сообщение о выигрыше.

Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка, - утверждает эксперт.

Эксперт подчеркивает опасность данной схемы, поскольку она не вызывает подозрений, и ее сложно отследить службе безопасности банка.

Директор департамента информбезопасности банка подтвердил, что мошеннические опросы с вознаграждением набирают обороты. По его словам, часто клиенты решают не обращаться в банк и правоохранительные органы из-за небольшого размера украденной суммы.

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