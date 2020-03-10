Досаев рассказал о последствиях снижения цен на нефть

В феврале этого года инфляция в годовом выражении составила 6%, но ситуация изменилась на фоне усиления влияния коронавируса на мировую экономику и результатов заседания ОПЕК+.

Результаты встречи ОПЕК+ и как следствие падение цен на нефть приведет к дальнейшему ухудшению ситуации платежного баланса, что возможно окажет давление на обменный курс тенге и ускорение инфляции, сообщил на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

В феврале этого года инфляция составила 0,6%.В годовом выражении она повысилась до 6,0%. Основной тенденцией явилось ожидаемое замедление роста цен на продовольственные товары до 8,6%. На протяжении большей части февраля тенге укреплялся на фоне притока иностранной валюты, однако ситуация кардинально изменилась на фоне усиления влияния распространения коронавируса на мировую экономику. 6 марта этого года участники заседания ОПЕК+ не договорились об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Россия не поддержала предложение снизить добычу. В связи с этим 8 марта приняли решение об увеличении цены. Это привело к существенному снижению мировых цен на нефть. 9 марта нефть марки Brent на мировых рынках торговалась в пределах 31-36,5 долларов США, — объяснил Досаев.

Он добавил, что ослабление рубля на офшорных рынках составило порядка 10% за доллар США на фоне обвала цен на нефть. При открытии торгов 9 марта индекс S&P500 снизился на 7%, после чего торги были временно приостановлены.

Ценовая война на мировом рынке энергоносителей усугубляет перспективы мировой экономики, которая уже испытывает давление из-за распространения коронавируса. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП в 2020 году вплоть до 1,5%, если негативное влияние затянется. В этих условиях повышается риск снижения спроса на казахстанский экспорт, что на фоне падения мировых цен на сырьевые товары приведет к дальнейшему ухудшению в 2020 году текущего счета платежного баланса, который по итогам 2019 года сложился с дефицитом в 5,5 млрд долларов США. Это возможно окажет давление на обменный курс тенге и ускорение инфляции, — отметил глава Нацбанка.

Напомним, после падения цен на нефть в казахстанских обменниках доллар стал стоить до 400 тенге. Это произошло после распада сделки ОПЕК+, когда стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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