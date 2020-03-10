Дополнительные деньги из Нацфонда могут взять при "крайнем сценарии"

Пока можно обойтись золотовалютными резервами. А у Нацбанка имеется мандат, чтобы делать интервенции для сглаживания ситуации.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что деньги из Национального фонда на поддержание экономики будут брать только в крайнем случае, передает корреспондент zakon.kz.

Пока официально заявления делать не буду, поскольку таких решений нет. Нынешний сценарий, который мы разрабатывали, не предусматривает обращений в Национальный фонд. Но при крайнем сценарии, конечно же, у нас есть вариант обращения в Национальный фонд за небольшим дополнительным изъятием. Благо в национальном фонде сегодня накоплено 27 трлн тенге. Если даже взять по 2,7 трлн тенге ежегодно, то практически это очень большая сумма, - пояснил Даленов в кулуарах правительства.

При этом он затруднился ответить на вопрос, на сколько денег Нацфонда хватит на поддержание экономики.

Вопрос – на него не может быть у меня корректного ответа. Я просто скажу. Что ежегодное изъятие 2,7 трлн. В нем сейчас накоплено 27 трлн. Это уже сами можете понять, насколько комфортно будет, - уточнил министр.

По его словам, пока что Нацбанк готов использовать золотовалютные резервы (ЗВР).

Речь шла об интервенциях из золотовалютных резервов. Сегодня там порядка 30 млрд долларов. Это, не беря во внимание активы Национального фонда. Чисто ЗВР. У Нацбанка имеется мандат, чтобы делать интервенции для сглаживания. В каких объемах, сколько - это целиком компетенция Нацбанка, - сказал министр.

В то же время Даленов прокомментировал по поводу, что если будут брать деньги из Нацфонда, то на какие направления.

"Расходы бюджета, половина - составляют социальные направления. Пенсии и пособия и так далее. Сокращение бюджета не составит половину, это точно. Речь идет о пределах 10-15% сокращения действующего бюджета в случае негативной реализации. Поэтому социальные расходы не затронутся. Более того, скорее всего потребуется дополнительное вливание в бюджет, чтобы стимулировать занятость. И стимулировать развитие бизнеса. Теперь единственным источником является бюджет, а не какие-то частные инициативы. Поэтому на что будут потрачены? На мой взгляд, целесообразно увеличение микрокредитования, увеличение кредитования МСБ по программе Дорожной карты бизнеса, увеличение финансирования кредитования, субсидирования по программе "экономика простых вещей", где есть крупный бизнес", - перечислил он.

Также на "увеличение на программы по обучение предпринимательству и, конечно же, реализация Дорожной карты занятости".

"Это обустройство дворов, бордюров, дорог, населенных пунктов, которые обеспечивают два цели - это рабочие места и значительное улучшение инфраструктуры на местах. Поэтому пессимистичное развитие не обязательно предполагает уменьшение самого размера бюджета", - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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