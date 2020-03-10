В Алматы рассказали об изменениях в сфере госслужбы

Дастан Секенов проинформировал о возможности назначения на госслужбу выпускников зарубежных ВУЗов и других лиц.

На площадке Департамента Агентства по делам государственной службы по городу Алматы состоялся брифинг по разъяснению принятых изменений в законодательство в сфере госслужбы и противодействию коррупции, передает zakon.kz.

Спикерами выступили руководитель Департамента Дастан Секенов и первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат, а также представители общественности города.

В ходе брифинга руководитель Департамента Дастан Секенов проинформировал о возможности назначения на госслужбу выпускников зарубежных ВУЗов и других лиц.

- Сейчас в рамках внесения изменений в законодательство появилась возможность внеконкурсного назначения на государственную службу выпускников ведущих зарубежных ВУЗов, а также лиц, имеющих опыт работы в международных, транснациональных и зарубежных компаниях, руководителей в субъектах квазигосударственного сектора, - отмечено в выступлении спикера.

Также было сказано об отмене испытательного срока для лиц, повторно поступающих на государственную службу, за исключением лиц, ранее уволенных по результатам оценки их деятельности, испытательного срока, итогов аттестации либо по отрицательным мотивам. Испытательный срок устанавливается для определения возможности кандидата исполнять должностные обязанности.

В целях усиления этики госслужащих вводится ограничение на занятие должности в порядке перевода, а также по итогам внутреннего конкурса при наличии у госслужащего неснятого дисциплинарного взыскания за нарушение норм служебной этики.

Кроме того, спикеры отметили важность нововведения о персональной ответственности руководителей за коррупционные правонарушения своих подчиненных, а также за непринятие мер по предупреждению коррупции.

Стоит отметить, что данная норма включена в Закон по прямому поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Глава государства указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных.

Отныне, политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

- Согласно изменениям, внесенным в законодательство, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного, - указал на брифинге Данияр Таумурат.

Введена также ответственность руководителя за систематическое пренебрежение своей обязанностью по профилактике коррупции в коллективе, что приводит к неблагоприятной с точки зрения коррупции обстановке в возглавляемом им госоргане или подразделении.

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