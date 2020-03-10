Готовиться ли казахстанцам к девальвации, прокомментировали в МНЭ
Там, где есть обменный коридор, там происходит девальвация, но в Казахстане коридора нет.
Фото : Alau10 марта 2020, 11:58
Готовиться ли казахстанцам к очередной девальвации? Этот вопрос в кулуарах правительства прокомментировал министр рациональной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.
Технически там, где есть (обменный) коридор, там происходит девальвация. В нашей стране нет коридора. Плавающий курс, - сказал Даленов.
По его словам, в связи с этим девальвации "не предполагается".
Поэтому изменение коридора, поскольку его нет, он не предполагается, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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