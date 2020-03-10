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Готовиться ли казахстанцам к девальвации, прокомментировали в МНЭ

Там, где есть обменный коридор, там происходит девальвация, но в Казахстане коридора нет.

Фото : Alau10 марта 2020, 11:58

Готовиться ли казахстанцам к очередной девальвации? Этот вопрос в кулуарах правительства прокомментировал министр рациональной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.

Технически там, где есть (обменный) коридор, там происходит девальвация. В нашей стране нет коридора. Плавающий курс, - сказал Даленов.

По его словам, в связи с этим девальвации "не предполагается".

Поэтому изменение коридора, поскольку его нет, он не предполагается, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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