Готовиться ли казахстанцам к девальвации, прокомментировали в МНЭ

Там, где есть обменный коридор, там происходит девальвация, но в Казахстане коридора нет.

Фото : Alau

Готовиться ли казахстанцам к очередной девальвации? Этот вопрос в кулуарах правительства прокомментировал министр рациональной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz. Технически там, где есть (обменный) коридор, там происходит девальвация. В нашей стране нет коридора. Плавающий курс, - сказал Даленов. По его словам, в связи с этим девальвации "не предполагается". Поэтому изменение коридора, поскольку его нет, он не предполагается, - заключил он. Оксана Скибан, Нур-Султан

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