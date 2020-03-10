Цены не изменятся - Даленов о влиянии курса доллара на товары

Цены, по словам главы МНЭ, не изменятся не только на продукты питания отечественных производителей, но и электронику, а также фармтоваров.

Министр национальной экономики Руслан Даленов объяснил, как может повлиять курс доллара на цены на товары в магазинах страны, передает корреспондент zakon.kz.

"Цены - важный вопрос. На две части можно разбить. Продовольственные и непродовольственные. Большая часть продовольственных товаров , по информации министерства сельского хозяйства, отечественная. Производится здесь. Привязана к местным ресурсам, поэтому в результате изменения курса доллара к тенге изменений быть не должно", — сообщил Даленов.

На цену, по его словам, могут влиять другие факторы, например, сезонность, товарные препятствия, отсутствие конкуренции и сговоры, однако по производимым в Казахстане продуктам влияние курса доллара будет ограничено.

Что касается непродовольственных товаров, как техника и фармакология, где, как подчеркнул министр, внутренне производство отсутствует, либо не на должном уровне, то курс будет оказывать влияние.

Но здесь мы проходили это в 2009 и 2016 годах. Во-первых, существует институт контрактования в сфере фармации. Единый дистрибьютор уже основную продукцию законтрактовал. Это раз. Что касается электроники, то мировые бренды заранее учитывают локальную составляющую о том, что цена должна соответствовать внутренним возможностям спроса, есть понятие стоков и так далее. Поэтому по непродовольственным товарам в сфере электроники, как правило, цены на электронику остаются в прежних диапазонах, — объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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