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В Казахстане пересмотрели ставки по тенговым депозитам на март и апрель

Изменения вступают в силу 10 марта, но банки второго уровня вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

Фото : zakon.kz10 марта 2020, 14:21

Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки – с 10 марта базовая ставка Национального банка РК установлена на уровне 12% годовых, передает zakon.kz.

Согласно Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, рекомендованные ставки подлежат пересмотру и вводятся в действие со дня установления базовой ставки.

Изменения коснулись ставок по несрочным вкладам, так как они рассчитываются на основе базовой ставки Национального банка. Ставки выросли с 9,8% до 12,5%, - пояснили в КФГД.

Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев, и по сберегательным депозитам на 3 месяца также выросли до 13%.

Как пояснила и.о. председателя КФГД Бота Акбаева, изменения вступают в силу сегодня, 10 марта, но банки второго уровня вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

По ее словам, данное решение Нацбанка коснется и вновь привлекаемых срочных вкладов на 3 и 6 месяцев, а также сберегательных вкладов на 3 месяца.

Согласно Методике расчета предельных ставок вознаграждения, максимальная ставка по срочным и сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев определяется как наибольшее значение между базовой и рыночной ставкой и плюс спред с размером 1 п.п.

Таким образом, срочные вклады на 3 и 6 месяцев повысились с 10,3% до 13%, сберегательные вклады на 3 месяца - с 12,7% до 13%.

Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам на 6 месяцев не меняются, так как рыночная ставка на этот срок больше, чем повышенная базовая.

Максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным вкладам на срок от 12 месяцев не меняются, так как они не зависят от движения базовой ставки.


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