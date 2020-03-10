В Нур-Султане и двух областях объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95 %

В столице и двух областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане 11 марта ожидается туман. 11-12 марта на дорогах гололедица. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 11-12 марта местами ожидается туман. Днем 11, сутки 12 марта ветер юго-западный местами 15-20 м/с.



В Петропавловске днем 11, сутки 12 марта ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области 11 марта местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Костанае 11 марта ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%

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