В Нур-Султане и двух областях объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 90-95 %
Фото : pixabay.com10 марта 2020, 14:48
В столице и двух областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Нур-Султане 11 марта ожидается туман. 11-12 марта на дорогах гололедица. Вероятность шторма 85-90 %.
В Северо-Казахстанской области 11-12 марта местами ожидается туман. Днем 11, сутки 12 марта ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Петропавловске днем 11, сутки 12 марта ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
В Костанайской области 11 марта местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Костанае 11 марта ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%
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