Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Нур-Султане и двух областях объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95 %

Фото : pixabay.com10 марта 2020, 14:48

В столице и двух областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане 11 марта ожидается туман. 11-12 марта на дорогах гололедица. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 11-12 марта местами ожидается туман. Днем 11, сутки 12 марта ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 11, сутки 12 марта ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области 11 марта местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Костанае 11 марта ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты