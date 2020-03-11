Почему важно строго соблюдать домашний карантин, если прибыли из заграницы

Сейчас, когда коронавирус очень быстро распространяется по миру, важно каждому из нас помнить, что не только от врачей и властей, но и от нас самих зависит наша безопасность и наше здоровье.

Прибывающих из неблагополучных по заболеваемости коронавирусом стран алматинцев попросили строго соблюдать домашний карантин и отнестись с пониманием к таким вынужденным мерам изоляции, передает zakon.kz.

Согласно изменениям в Постановление главного государственного санврача РК, странами категории риска "1А" признаны Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Прибывающие из этих стран граждане помещаются на 14-дневный карантин в стационары. Если же человек приезжает из стран, внесенных в категорию "1Б" (Франция, Германия, Испания), то он помещается на домашний карантин на 14 дней.

После завершения 14-дневного карантина для обоих категорий действует телефонный обзвон в со стороны медиков в течение 10 дней.

Казахстанцы, прибывающие из стран, вошедших в категорию 1А, сейчас находятся в стационарах 14 дней с момента прибытия. Но стационары заполняются сильнее с каждым днем, число коек, понятно, ограничено, городские власти вынуждены разворачивать стационары и стараются создать определенные условия для граждан. Мы просим отнестись к этой вынужденной мере с пониманием. Как один из вариантов, чтобы не перегружать больницы, рассматривается вопрос о том, чтобы здоровых людей после обследования отправлять на домашний 14-дневный карантин. Но это потребует от населения личной ответственности, - сказала представитель Управления общественного здоровья Алматы Гульжайнат Тилеген.

Управление проводит большую работу, идет градация по категориям, ежедневный обзвон.

Настоятельная рекомендация лицам 1 Б категории, которые подлежат изоляции в домашних условиях важно, чтобы домой на протяжении этого времени никто не приходил – ни родственники, ни друзья. В это время поликлинические службы каждый день звонят и спрашивают, нет ли жалоб, клинических симптомов. При появлении симптомов необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства, при необходимости медицинские сотрудники приедут на дом и проведут осмотр, - сказала Гульжайнат Тилеген.

Бояться домашнего карантина не надо. Это режим, который необходим в нынешних условиях.

Cлучаев проникновения вируса в Казахстан на сегодняшний день не зарегистрировано, но чтобы не допустить его проникновение и распространение, это вынужденные мероприятия, которые проводят сегодня Правительство, акиматы. В частности, в Алматы продолжается реализация противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Координатором является региональный штаб под председательством замакима Алматы. Мы призываем сегодня прийти к согласию, помочь друг другу в целях благополучия и здоровья нас с вами, чтобы эта инфекция не проникла в нашу страну, - обратилась представитель Управления общественного здоровья Алматы.

Конечно, сейчас разрабатывается вопрос об ужесточении ответственности за нарушение домашнего карантина, пока действует административный штраф. То есть, если становится известно, что человек нарушает домашний карантин, территориальная поликлиника подает жалобу в Комитет качества и безопасности товаров и услуг, а они в соответствующие органы.

Сейчас, когда коронавирус очень быстро распространяется по миру, важно каждому из нас помнить, что не только от врачей и властей, но и от нас самих зависит наша безопасность и наше здоровье. Наша гражданская ответственность, дисциплинированность, четкое исполнение инструкций санитарно-эпидемиологических служб города поможет эффективнее противостоять проникновению коронавируса в нашу страну и уберечь нас всех от его распространения на территории страны. Наша сознательность- это наша безопасность.

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