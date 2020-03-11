Как пережить Казахстану новый экономический кризис?

По мнению эксперта, в условиях нового кризиса Казахстану важно создавать пространство и возможности для частного сектора.

Управляющий партнер Dasco Consulting Group Дармен Садвакасов в беседе с журналистом zakon.kz прокомментировал ситуацию, сложившуюся на нефтяном и валютном рынках, а также обозначил дальнейшие точки роста казахстанской экономики в условиях нарастающего глобального кризиса.

- 9 марта 2020 года произошел обвал мировых цен на нефть почти на 30% - до 30 долларов за баррель. Кроме того, по миру продолжается распространение коронавируса, что негативно отражается на мировых рынках капитала и товаров. Как ситуация на мировых рынках может отразиться на экономике Казахстана?

- Мы стали свидетелями стремительного падения цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. В ответ на это просели основные глобальные индексы, упали в цене акции крупных нефтегазовых компаний. Есть ощущение, что мир находится на пороге очередного глобального экономического кризиса. Текущий канал, по которому это влияет на Казахстан, абсолютно прямой, поскольку на сегодня доходы от продажи нефти для нас являются основными.

Это очень долгий и непростой экономический вызов, триггером которого послужило совещание ОПЕК+. Как мы знаем, Россия и Саудовская Аравия не сошлись во мнениях относительно объемов добычи нефти, и теперь все ждут 18 марта, когда состоятся новые переговоры. Тем не менее, позиции, которые стороны заняли, уже существенно обрушили рынки, и восстановление в любом случае будет медленным. В этих условиях можно четко прогнозировать сокращение доходов государства, что требует бюджетной оптимизации и проведения экономических реформ.

Как мы видели, правительство и Нацбанк сделали оперативное совместное заявление с определенными мерами. Думаю, не все планы раскрыты. Подготовка реформ до публикации планов требует хорошей и выверенной подготовки, которая по нашей информации имеет место быть.

- Насколько вообще, на ваш взгляд, эффективны меры предпринимаемые правительством для нивелирования негативных последствий сложившейся ситуации?

- Если вернуться к текущим событиям, то мы увидели, как отреагировал на ситуацию внутренний валютный рынок. Возникла паника, которая уже утром 10 марта была нивелирована сильной позицией Национального банка РК – учетная ставка поднялась на 2,75% – до 12%. Конечно, мера по повышению учетной ставки рынком ожидалась, но умеренная, примерно на 0,5%. Повышение же учетной ставки на 2,75% является, на наш взгляд, отличной мерой, намного превысившей ожидания и позволяющей успокоить панику и стабилизировать ситуацию.

Как следствие, мы ожидаем оперативную реакцию банков второго уровня и вкладчиков по депозитным ставкам. Во-первых, будет повышен уровень доходности для тенговых депозитов, во-вторых, у участников рынка через брокерские услуги появилась возможность переходить в низкорисковые государственные ценные бумаги под 12%. То есть, создана достаточная доходная альтернатива по сравнению с переходом от тенге к доллару. Перетоки в доллар будут умеренными.

- Как только стало известно об обрушении рынков нефти в казахстанских обменных пунктах доллар поднялся до 296-399 тенге, и как прогнозируют некоторые экономисты, это еще не предел и доллар уже в ближайшее время может подняться выше 400 тенге. Насколько, по вашему мнению, реален такой сценарий развития событий?

- Понятно, что многое здесь зависит от развития ситуации на внешних рынках. Нам в течение ближайших двух-трех недель предстоит наблюдать за поведением цены на нефть, курс российского рубля по отношению к доллару и евро. Изменение курса рубля в условиях открытой границы между Казахстаном и Россией является важнейшим фактором. На основании внешней динамики можно будет применять дополнительные корректирующие меры. Если существенных негативных изменений не произойдет (а цена на нефть на текущий момент отыгралась уже до 38 долларов за баррель), то тенге в краткосрочном периоде сможет удержаться в коридоре до 400 тенге за доллар.

В то же время текущие события на глобальных рынках подчеркнули четкую необходимость перехода на новую экономическую политику. Казахстану предстоит провести ряд экономических реформ, во главу которых, на наш взгляд, должно стать создание качественных рабочих мест, интегрированных в глобальную экономику.

- И какие реформы следует провести в первую очередь?

- Самой быстрой и эффективной из реформ может быть перераспределение бюджета. На наш взгляд, с точки зрения оптимизации бюджетных расходов, необходимо смотреть на государственные производственные предприятия с реальными активами и неконкурентным поведением – ориентацией на госзаказ или только внутренний рынок. Государству целесообразно из них выходить, тем самым создавая пространство и возможности для частного сектора.

При оптимизации бюджетов по одним статьям целесообразно увеличивать расходы по другим, в частности в оказании финансовой поддержки экспортоориентированным предприятиям МСБ через существующие институты развития. По этому направлению важно обеспечить достаточное количество долгосрочного фондирования, различных видов поддержки с низкими ставками, чтобы наши компании могли конкурировать за рубежом и продавать свои товары и услуги за твердую валюту. Это в конечном счете существенно снизит давление на курс тенге. Отдельно хотел бы обратить внимание на высокий, но недооцененный, экспортный потенциал сферы услуг (IT, деловые услуги), для экспорта которых практически не требуются транспортно-логистические издержки.

В целом государственные расходы на поддержку частного сектора, создания качественных рабочих мест позволят сдерживать негативную спираль развития событий, поддержать социальные аспекты, обеспечить объем поступления налогов.

Подготовил Владимир Демидов

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