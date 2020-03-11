Героям труда в Казахстане повысят пособия

Также установят пособия для казахстанцев-ветеранов боевых действий на территории других государств.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента Рк под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу законопроекты "О ветеранах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила по проекту закона "О ветеранах" депутат Гульшара Абдыкаликова, документ направлен на урегулирование вопросов в сфере защиты прав и социальных интересов ветеранов и граждан республики, выполнявших воинский и гражданский долг перед родиной.

Законопроект предусматривает установление статуса пяти социально защищаемых категорий ветеранов. Законопроектом предлагается установить статус ветерана ВОВ и лиц, приравненных к ветеранам по льготам и гарантиям. Кроме того, предлагается выделить в отдельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств, с отнесением к ним военнослужащих, выполнявших международные обязательства республики по поддержанию мира и безопасности, - сказала она.

По ее словам, проект закона предусматривает установление ряда мер соцподдержки для ветеранов.

По второму законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения" предусматривается ряд социально правовых гарантий для ветеранов.

Повышение размера специального госпособия героям социалистического труда и кавалерам ордена Трудовой славы трех степеней до 138,63 МРП. Предлагается установить спецгоспособие для ветеранов боевых действий на территории других государств в размере 6,19 МРП, - сообщила Абдыкаликова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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