Поставки газа в Китай сокращены на четверть
Уровень транспортировки остался на том же, что и в 2019 году.
Фото : regnum.ru11 марта 2020, 13:25
Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в кулуарах Мажилиса сообщил о сокращении на четверть поставок газа в Китай, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодня мы сократили на 20-25% процентов поставку газа на Китай, - сказал Ногаев.
При этом он отметил, что транспортировка газа осталась "на том же уровне, что и в прошлом году".
Но это даже при этом сокращении у нас уровень транспортировки почти на том же уровне, который был у нас в прошлом году, - добавил министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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