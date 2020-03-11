Поставки газа в Китай сокращены на четверть

Уровень транспортировки остался на том же, что и в 2019 году.

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в кулуарах Мажилиса сообщил о сокращении на четверть поставок газа в Китай, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня мы сократили на 20-25% процентов поставку газа на Китай, - сказал Ногаев.

При этом он отметил, что транспортировка газа осталась "на том же уровне, что и в прошлом году".

Но это даже при этом сокращении у нас уровень транспортировки почти на том же уровне, который был у нас в прошлом году, - добавил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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