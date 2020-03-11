Мужчина стрелял во время дорожного конфликта в Алматы

Данный факт в настоящее время расследуется в отделе полиции при Управлении полиции Алмалинского района по ст.293 УК РК – хулиганство.

Фото : Кирилл ЧАЩИН

В Алматы полиция расследует факт выстрела из сигнального пистолета во время конфликта на дороге, передает zakon.kz. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сегодня утром в 07:40 водитель Шевроле, не поделив улицу, направил пистолет сначала в нас, но когда мы от него уехали, он ждал впереди а потом все-таки выстрелил в машину, - сказано в описании к видео и фото. В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали факт. Данный факт в настоящее время расследуется в отделе полиции при Управлении полиции Алмалинского района по ст.293 УК РК – хулиганство. Установлено, что гр.К, 1983 года рождения, при конфликтной ситуации на дороге произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета. Все подробности и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе дальнейшего производства, - сказано в сообщении ведомства.

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