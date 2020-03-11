Lufthansa прекратила полеты в Казахстан

Из-за коронавируса.

Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановила полеты в Казахстан с 11-го марта по 24 апреля 2020 года, передает zakon.kz.

По информации Комитета гражданской авиации МИИР РК, до сегодняшнего дня авиакомпания выполняла регулярные рейсы по маршрутам Франкфурт-Алматы-Франкфурт (4 раза в неделю) и Франкфурт - Алматы - Нур-Султан (3 раза в неделю). По предварительной информации, авиаперевозчик намерен возобновить выполнение полетов по данному маршруту с 25 апреля 2020 года.

По информации авиакомпании пассажирам, имеющим авиабилеты в указанный период, возврат будет оформлен в полном объеме.

С 3 марта 2020 года на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по короновирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения.

Для пассажиров в целях консультации по вопросам возврата авиабилетов в АО "Авиационная администрация Казахстана" работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2).

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