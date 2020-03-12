Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Об этом актер сообщил в своем Twitter аккаунте.

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По словам артиста, в настоящий момент они с женой находятся в Австралии. У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле. Кроме того, у жены Хэнкса был озноб и поднялась температура.

Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным, - написал он в Twitter.

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