Муж поджег жену. Стали известны подробности семейной жизни 

Жестокий муж часто пил и бил жену.

В Нур-Султане продолжаются слушания по делу о чудовищном преступлении. Мужчина вывез супругу на безлюдную окраину и поджег. Спустя месяц она скончалась на больничной койке. 12 марта в зале суда родные убитой рассказали о регулярных побоях в семье, передает zakon.kz

Как сообщает Первый канал Евразия, родные зверски убитой женщины рассказали страшные подробности семейной жизни. Жестокий муж часто пил и бил жену, а несчастная терпела. 6 детей, 17 лет в браке, но и это не останавливало ревнивого супруга. Он обвинял жену в измене с соседом.

Был такой случай. Она заглянула в окошко. А он заявил, что она, якобы, на соседа смотрит и еще с ним встречается. Она объясняла, что между ними ничего нет, а он не верил. Поставил ей условие - мол, если ты с ним не встречаешься, сними с себя всю одежду и пройдись по улице, тогда я тебе поверю, - рассказала мама убитой женщины.

Кровавая драма потрясла страну в октябре прошлого года. После очередного семейного скандала ревнивый мужчина вывез жену на пустырь, избил, поджег и оставил ее умирать. Женщина вся в крови сумела доползти до проезжей части. Ей помогли незнакомые люди.

Она стояла, голосовала, чуть наклонившись. Лицо было в крови. И я говорю Жанаре, давай развернемся, тут что-то не то. У нее волосы, уши, лицо, губы, шея - все было обожжено. Смотреть было невозможно. Я спросила: ты выпила? Она ответила: я не пью. Мы ее передали врачам "скорой помощи". Помню, она хотела пить, наверное, дали воды, - рассказала свидетель.

Женщина получила 75% ожогов тела, она боролась за жизнь 35 дней, но выжить ей так и не удалось. О том, что, мужчина проявлял свою любовь кулаками, знали все - и его, и ее родственники. А когда измученная женщина возвращалась к родителям, они просили ее вернуться к мужу.

Мой муж говорил, что если переступила порог его дома, выбрала своего спутника, то домой уже не возвращайся. Мы отправляли ее обратно, что бы не происходило, прощали его, "закрывали" на все глаза, чтобы сохранить семью, чтобы дети не были сиротами, - рассказывает мать убитой женщины.

Мать подсудимого уверенно заявляет, что у сына хороший характер и он любит своих детей. Да, время от времени пил, но без работы не сидел. И супруга, якобы, сама от него ушла.

9 месяцев мы ходили, просили, чтобы она вернулась. В ноги кланялись. Она сказала, что отказывается и от мужа, и от детей. Я сама занимаюсь воспитанием детей, - рассказала мама подсудимого.

Известно, что супруги переехали в столицу из Туркестанской области около 5 лет назад. У них остались 6 несовершеннолетних детей: 4 дочери и 2 сына, младшему из которых 5 лет. Дети сейчас живут с родителями отца. Слушания продолжатся 13 марта. Подсудимому грозит до 15 лет тюрьмы.





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