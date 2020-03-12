Дариге Назарбаевой вручили премию мира "Paigham-e-Pakistan" 2020
Paigham-e-Pakistan – фетва против насилия, экстремизма и терроризма.
Фото : 24.kz12 марта 2020, 09:37
Председателю Сената Парламента РК Дариге Назарбаевой вручили премию мира "Paigham-e-Pakistan" 2020 от имени Совета Исламского Исследовательского института (Исламабад, Пакистан), передает zakon.kz.
Премия была вручена Дариге Назарбаевой в знак признания заслуг в укреплении национальной солидарности, сплоченности и социальной справедливости в казахстанском обществе.
Данная награда вручается в знак признательности за усилия в деле продвижения межрелигиозного и межцивилизационного диалога и проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, - отмечается в письме Совета Исламского Исследовательского института.
Paigham-e-Pakistan – фетва против насилия, экстремизма и терроризма. Принята и подписана более 5000 улемами всех школ ислама.
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