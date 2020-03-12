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Дариге Назарбаевой вручили премию мира "Paigham-e-Pakistan" 2020

Paigham-e-Pakistan – фетва против насилия, экстремизма и терроризма.

Фото : 24.kz12 марта 2020, 09:37

Председателю Сената Парламента РК Дариге Назарбаевой вручили премию мира "Paigham-e-Pakistan" 2020 от имени Совета Исламского Исследовательского института (Исламабад, Пакистан), передает zakon.kz.

Премия была вручена Дариге Назарбаевой в знак признания заслуг в укреплении национальной солидарности, сплоченности и социальной справедливости в казахстанском обществе.

Данная награда вручается в знак признательности за усилия в деле продвижения межрелигиозного и межцивилизационного диалога и проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, - отмечается в письме Совета Исламского Исследовательского института.

Paigham-e-Pakistan – фетва против насилия, экстремизма и терроризма. Принята и подписана более 5000 улемами всех школ ислама.


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