В Талгаре девушка спрыгнула с моста. Ее не спасли

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В центре Талгаре девушка 2003 года спрыгнула с моста, передает zakon.kz.

Это произошло 11 марта.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, в 17 часов 45 минут в Талгаре зарегистрирован факт самоубийства несовершеннолетней девочки 2003 года рождения.

- В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 ч. 3 УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, - отметили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео с места событий.

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