Курс доллара в обменниках вырос до 402 тенге

Курс евро также заметно вырос, его стоимость в обменниках составляет 450-455 тенге.

В казахстанских обменниках курс доллара достигает 402 тенге, передает zakon.kz.

Так, по данным Kurs.kz, 12 марта доллары покупают/продают по 398 – 402 тенге.

Курс евро также заметно вырос, его стоимость в обменниках составляет 450-455 тенге.

Тем временем на утренних торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара составил 398,6 тенге, со вчерашних вечерних торгов доллар вырос на 3,85 тенге.

Накануне, 11 марта, на дневных биржевых торгах средневзвешенный курс доллара составил 394,60 тенге, средневзвешенный курс евро - 447,98 тенге.

Стоит отметить, что сегодня нефть марки Brent подешевела более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 08:05 по времени Нур-Султана стоимость барреля нефти Brent опустилась до 33,6 долларов. Фьючерсы на нефть WTI c поставкой в апреле 2020 года подешевели до 30,87 долларов.

Ранее заместитель председателя KASE Андрей Цалюк, комментируя ситуацию с падением тенге отметил, что сейчас ситуация на мировых рынках очень волатильная, и никто не может точно сказать, что будет завтра. Причины – распространение коронавируса в мире, действия России по отказу от сделки с ОПЕК и возможный новый раунд переговоров по объемам добычи нефти, что напрямую повлияет на стоимость черного золота. А также напряженная ситуация вокруг военного конфликта в Сирии.

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