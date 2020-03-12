В Казахстане приостановили публичные мероприятия

Главное – защита здоровья наших граждан.

Из-за распространения коронавируса в Казахстане приостановлены массовые мероприятия, передает zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ, - написал глава государства.

Он добавил, что главное - это защита здоровья.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса. В организации ожидают увеличение заражения и смертей.

По состоянию на 12 марта в Казахстане остаются под наблюдением всего 3863 человек. На мониторинг по всем категориям взято 4821 человек. Из них по 1 "а" - 1230, по 1 "б" - 207, по 2 - 3384. Снято с наблюдения всего 958 человек, - говорится в сообщении.

В мире коронавирус подтвержден у более 126 тысяч человек. В пятерку стран по количеству заболевших входит Китай (80 932), Италия (12 462), Иран (9000), Южная Корея (7755), Франция (2284). Всего погибли 4630 человек, выздоровело 68 219.

Главное – защита здоровья наших граждан. Вместе (#Birge) мы все преодолеем. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 12, 2020

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