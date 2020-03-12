Общественный транспорт будут дезинфицировать в Казахстане
С целью профилактики распространения коронавируса.
Фото : инАлматы12 марта 2020, 12:41
На брифинге в СЦК в Нур-Султане заместитель премьер-министра сообщил о мерах, которые намерены предпринять в стране для недопущения распространения коронавируса, передает zakon.kz.
Одна из мер - обработка общественного транспорта дезинфицирующими средствами.
Обработка, применение моющих дезинфицирующих средств для общественного транспорта, - сказал Ералы Тугжанов.
Он добавил, что постановление санврача подписано, обработка будет после каждого рейса. Если в обычное время в начале и конце смены, то сейчас после каждого рейса.
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