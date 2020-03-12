Команды ППСК "Астана" вышли на новый уровень

ППСК финансируется АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Все команды, входящие в состав Президентского профессионального спортклуба (ППСК) "Астана" улучшили результаты по итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщил глава ППСК Аскар Баталов, передает zakon.kz.

Баталов напомнил, что если в сезоне 2017/18 хоккейный клуб "Барыс" не вышел в плей-офф, то в сезоне 2018/19 он повторил свое историческое достижение, одержав победу в дивизионе Чернышева и став вторым на "Востоке". В текущем сезоне ХК "Барыс" 2019/2020 намерен выйти в финал Восточной Конференции.

Футбольный клуб "Астана" в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка Казахстана. В 2020 году ФК "Астана" предстоит вновь одержать чемпионство в казахстанской Премьер-Лиге и выйти в групповой этап еврокубков УЕФА. Задачу одержать победу в Суперкубке Казахстана ФК "Астана" выполнил 29 февраля, обыграв "Кайсар", - отметил глава ППСК.

Сезон 2018/19 также стал лучшим в истории баскетбольного клуба "Астана". Если в сезоне 2017/18 клуб занял 10 место по итогам регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ и не смог выйти в плей-офф, то уже в сезоне 2018/2019 столичная команда заняла в регулярной стадии Единой Лиги ВТБ шестое место и соответственно вышла в стадию плей-офф. В текущем году перед ПБК "Астана" поставлены задачи одержать первое место в Национальной Лиге и Кубке РК и выйти в полуфинал стадии плей-офф Единой Лиги ВТБ.

Велокоманда "Astana Pro Team" вошла в сезоне 2019 года в пятерку сильнейших команд Мирового тура UCI и повторила достижение 2018 года. В 2019 году велокоманда одержала рекордное для клуба количество побед - 41. В 2020 году "Astana Pro Team" предстоит выполнить задачу-максимум - победить на одном из гранд-туров UCI, войти в Топ-3 командного зачета Мирового тура UCI, - сообщил он.

Баталов напомнил, что с 2019 года клуб финансируется АО "ФНБ "Самрук-Казына" напрямую. Это позволило клубу внедрить эффективные процедуры за соблюдением целевого использования спонсорской помощи.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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