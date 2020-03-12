Детские сады продолжат работу - Аймагамбетов

В учреждениях нет коронавируса.

Министр образования и науки Казахстана Аймагамбетов Асхат на пресс-конференции в СЦК сообщил, что несмотря на профилактические меры, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса, детские сады продолжат свою работу, передает zakon.kz.

По его словам, если выявят инфекцию - примут меры.

В детских садах Казахстана не выявлен случай заболевания коронавирусом, поэтому детские сады продолжат свою работу. В случае выявления - будут приняты необходимые меры, - отметил он.

Стоит отметить, что студенты с 16 марта переходят на дистанционное обучение. Каникулы у школьников начнутся неделей раньше - также с 16 марта. А весеннее ЕНТ перенесут на поздний срок.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!