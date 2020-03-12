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Детские сады продолжат работу - Аймагамбетов

В учреждениях нет коронавируса.

Фото : inbusiness.kz12 марта 2020, 13:57

Министр образования и науки Казахстана Аймагамбетов Асхат на пресс-конференции в СЦК сообщил, что несмотря на профилактические меры, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса, детские сады продолжат свою работу, передает zakon.kz.

По его словам, если выявят инфекцию - примут меры.

В детских садах Казахстана не выявлен случай заболевания коронавирусом, поэтому детские сады продолжат свою работу. В случае выявления - будут приняты необходимые меры, - отметил он.

Стоит отметить, что студенты с 16 марта переходят на дистанционное обучение. Каникулы у школьников начнутся неделей раньше - также с 16 марта. А весеннее ЕНТ перенесут на поздний срок.


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