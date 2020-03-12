Пока не можем утверждать, что было изнасилование - полиция о скандале со школьниками
Квартира, где все произошло, съемная.
Фото : УН12 марта 2020, 14:27
Полиция в Уральске прокомментировала новости об изнасиловании школьницы одноклассниками, передает zakon.kz.
9 марта мать девятиклассницы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании дочери. Полиция проводит экспертизы и ведется следствие, пишет "УН".
Мы пока не можем утверждать, что было изнасилование. Мы зарегистрировали факт обращения матери, и сейчас проводим необходимые мероприятия и экспертизы. Нами уже был установлен круг подозреваемых лиц, среди них есть как совершеннолетние, так и не достигшие 18-ти лет, - рассказал заместитель начальника ДП ЗКО Асхат Темиржанов.
Он сообщил, что квартира, где все произошло, съемная. Сейчас полиция выясняет, как несовершеннолетним разрешили ее снять.
Другую информацию не разглашают.
О случае, произошедшем 8 марта, стало известно 12-го числа. Информацию об изнасиловании школьницы косвенно подтвердили и в отделе образования.
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